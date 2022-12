One Direction dedicó su premio Billboard a su 'hermano' Zayn Malik

Louis Tomlinson, Harry Styles, Liam Payne y Niall Horan quisieron dedicar su premio en los Billboard Music Awards al Mejor Dúo o Grupo -entregado este domingo en una ceremonia celebrada en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas- a su "hermano" Zayn Malik, quien abandonó One Direction el pasado mes de marzo.

"Hay una persona con la que queremos compartir esto, y es nuestro hermano Zayn", afirmó Liam en su discurso de agradecimiento, demostrando así que no existen rencores entre ellos.

Los componentes del grupo británico reconocieron hace unos días que se quedaron sorprendidos y enfadados en un primer momento cuando Zayn Malik les anunció su decisión de abandonar la formación.

"Al principio estábamos un poco enfadados. Estábamos sorprendidos, pero creo que todos sabíamos cómo se sentía Zayn en general. Había algunas partes de su trabajo que le encantaban y otras partes que no. Si no te gusta tu trabajo, tienes que seguir tu corazón e ir donde tengas que ir. Es algo que no se puede discutir", explicaba Liam en la primera entrevista de la banda como cuarteto en el programa 'The Late Late Show with James Corden'.