One Direction canta los primeros versos del sencillo benéfico 'Do They Know It's Christmas Time?'

Los componentes del quinteto británico One Direction -Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne, Harry Styles y Louis Tomlinson- han sido los encargados de entonar los primeros versos del sencillo benéfico 'Do They Know It's Christmas Time?' para colaborar en la lucha contra el ébola en el marco de la iniciativa solidaria Band Aid 30, tal y como se desveló este domingo en la emisión del concurso musical 'The X Factor' en Reino Unido, donde fue estrenado por primera vez el sencillo tras ser concluido a las 4.20 de la madrugada.

"Lo hemos visto cada año en la televisión desde que éramos niños. Y pensar que algún día cuando seamos viejos y canosos nos veremos ahí... Es una sensación maravillosa", confesó Liam Payne al periódico The Sun.

Publicidad

El vídeo musical que acompaña al sencillo intercala imágenes de los artistas que han participado en él -incluyendo a Ed Sheeran, Rita Ora, Sam Smith, el líder de Coldplay Chris Martin y Bono-, aunque en sus momentos iniciales arranca con la dura imagen de las consecuencias del ébola en África, por lo que Bob Geldof -organizador de la iniciativa- se vio en la obligación de advertir a los productores del formato de que no era "apto para un programa de entretenimiento".

"Gracias Simon [Cowell] por permitirnos hacer esto. Es algo muy duro, permitir que 'Factor X' difunda esto a nivel nacional, es una producción enorme. Esta cosa [el ébola] podría llegar aquí en un avión en cualquier momento. Es la enfermedad más inhumana que hay, pero podemos detenerla, y lo haremos. Apoyaremos a esos soldados y médicos tan valientes que se han ofrecido voluntarios [para combatir el virus] y al gobierno que está liderando la lucha contra él", aseguró el músico, quien animó a todos los espectadores del programa a hacerse con una copia del sencillo 'Do They Know It's Christmas Time?': "A partir de las ocho de la mañana, por primera vez esto nos incumbe a todos. Compradlo, comprad cinco o diez. Es un sencillo magnífico y queríamos enseñaros el contexto en que fue grabado ayer mismo".