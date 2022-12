Olivia Cooke sufrió un tirón haciendo una audición frente a One Direction

La actriz Olivia Cooke experimentó uno de los momentos más bochornosos de su vida durante una audición para un vídeo de One Direction, cuando se le ocurrió hacer el spagat (apertura de piernas) delante de los componentes de la banda y sufrió un tirón.

"Uno de mis primeros trabajos fue un vídeo para la gira de One Direction. Pensé: 'Aghh, es un grupo de críos de 13 años, no me apetece hacerlo'. Pero pagaban 250 libras (390 dólares, 350 euros) por un solo día de trabajo. En la audición me pidieron que hiciese algún truco, así que se me ocurrió hacer el spagat. Estoy segura de que me dio un tirón o algo porque tuve que pedirles que me ayudaran a levantarme. Probablemente solo conseguí el trabajo porque les di pena", explica la joven en la revista Marie Claire.

Pero esa no ha sido la única ocasión en la que a Olivia, que acaba de protagonizar la cinta 'Yo, él y Raquel', le han pedido que haga algo extraño en un casting.

"En mi audición para la película 'The Quiet Ones' tuve que asustar a mi compañero Sam Claflin. El director se me acercó y me susurró: 'Quiero que le asustes'. En mi cabeza no paraba de pensar: '¿Qué voy a hacer?'. Así que le sostuve la mirada y pegué un grito muy agudo. ¡Dio un salto del susto!", revela la joven.

En otra ocasión a Olivia le hicieron protagonizar un reportaje fotográfico con unos patines puestos a pesar de que no es ni de lejos una experta patinadora.

"En wikipedia dice que me gusta patinar, pero eso es una mentira muy grande. Una vez dije en una revista que me habían regalado unos patines por Navidad y no sé cómo de repente me encontré en un set con unos mald*tos patines puestos posando mientras me pedían que hiciera alguna pirueta. Puedo patinar y frenar, ¡pero eso es todo lo que sé hacer!".