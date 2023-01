Ofrecen a Rob Kardashian ser imagen de una campaña de dietas para diabéticos

Después de que Rob Kardashian fuera diagnosticado con diabetes al ser hospitalizado el mes pasado, una web especializada en crear dietas para personas con diabetes tipo 2 llamada Five Hour Diabetic ha contactado con él para que se convierta en una inspiración para aquellos que también sufren esa condición.

"A tus fans les encantaría ver cómo superas tus problemas de peso. Echamos de menos cuando eras feliz y bailabas en el escenario de 'Dancing With The Stars' con Cheryl Burke. La forma en que hacías girar a Cheryl alrededor de tu cabeza muestra lo fuerte que eres. En mi opinión, ¡deberías haber ganado [el concurso]! Rob, tienes la capacidad de convertirte en una inspiración para millones de personas que están atravesando los mismos problemas. Tus hermanas y Caitlyn han sido una inspiración para muchos. De igual manera, tú también podrías ser parte de ese legado de los Kardashian e inspirar a diabéticos de todo el mundo. En Five Hour Diabetic creemos que serías el perfecto portavoz. Seremos tu mayor apoyo. Contacta con nosotros inmediatamente para darte más información. Únete a nosotros para marcar la diferencia este nuevo año. La cura para tu diabetes se encuentra en lo que comes", escribió el creador de la web, Frank Falat, en una carta.

Five Hour Diabetic quiere usar la imagen de Rob en redes sociales y campañas publicitarias, una estrategia promocional por la que Rob recibiría 100.000 dólares, un porcentaje de los beneficios y ser miembro de por vida, lo que le proporcionaría dietas personalizadas y atención médica, según el portal TMZ.