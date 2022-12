Nuevas estrellas: hijos de famosos que serán noticia en este 2015

Una de las que más dará que hablar en los próximos meses será Dakota Johnson -hija de la actriz Melanie Griffith y el actor Don Johnson- en su papel como protagonista de la esperada 'Cincuenta sombras de Grey', un rol para el que ha contado con todo el apoyo de su familia, aunque ninguno de sus famosos padres tiene pensado acudir al estreno el próximo 13 de febrero o incluso ver la película, porque les resultaría "bochornoso".

"Sería bochornoso. Creo que Dakota se sentiría mortificada si fuéramos a ver la película. Nos ha dicho: 'se pueden quedar hasta la escena en que pierdo mi virginidad, pero no más'", aseguraba Melanie al portal Extra, afirmando que las ambiciones interpretativas de su hija comenzaron ya en su adolescencia: "Odiaba el colegio. Con 16 años ya me decía: 'Voy a ser actriz. Voy a ser muy famosa. Voy a serlo más que tú'. Y lo es... A Dakota no le falta confianza en sí misma".

Bastante más joven, pero pisando igual de fuerte llega el segundo hijo de David y Victoria Beckham, Romeo (12), quien ya ha dado sus primeros pasos en el mundo de la moda de la mano de la casa Burberry al protagonizar un anuncio navideño por el que cobró 70.000 dólares (58.000 euros), lo que se traduce en 150 dólares (120 euros) el minuto durante las ocho horas que pasó trabajando. Cifra que llevó al actor y modelo Jamie Campbell Bower, de 25 años, a explicar al Mail on Sunday que sería muy difícil para otros modelos alcanzar esas cantidades: "Romeo ha trazado una línea muy difícil de seguir".

Pero el hermano pequeño de Romeo, Cruz (9), tampoco se queda atrás en cuanto a planes de futuro, ya que sus padres han accedido a que se presente a casting y a que acuda a clases de interpretación para cumplir su sueño de convertirse en actor.

"Cruz quiere ser actor y está comenzando a ir a audiciones. David cree que es muy joven, pero Victoria le ha dicho que podría ir a clases de interpretación para que pueda tener las herramientas necesarias en el futuro", explicaba una fuente a la revista Closer.

Pero la gran sorpresa entre los hijos de actores que han debutado recientemente en la gran pantalla es sin duda Vivienne -hija de Angelina Jolie y Brad Pitt-, quien el año pasado protagonizó junto a su famosa madre su debut en la gran pantalla en la película 'Maléfica', durante cuyo rodaje demostró un talento innato heredado sin duda de sus padres.

"Cuando ensayábamos juntos su escena [en casa] nos lo pasábamos muy bien, jugábamos juntos. Me quedé muy sorprendida por lo bien que lo hacía... empezaba de nuevo y era capaz de colocarse justo en su marca. Asustaba un poco", explicaba Angelina a PEOPLE.

Por: BangShowbiz