Noticia: Pelé se declara fanático de One Direction

Los chicos de One Direction se llevaron una grata sorpresa el pasado sábado cuando el emblemático exfutbolista Pelé hizo una aparición estelar en las pantallas del estadio Morumbi de São Paulo, poco antes de que Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson, Niall Horan y Liam Payne salieran al escenario para deleitar a sus fans brasileños con un inolvidable concierto de su gira 'Where We Are Tour'.

El célebre deportista no dudó en acaparar durante unos minutos toda la atención del recinto para confesar alto y claro su admiración por la música del grupo juvenil británico, además de aprovechar el momento para proponerles una aventura profesional conjunta.

"Los admiro y los quiero. Yo toco la guitarra y estoy seguro de que un día haremos música juntos. No me interesa jugar al fútbol a estas alturas, pero sí que quiero que toquemos la guitarra, ¿de acuerdo?", les dirigió a través de una videoconferencia con la que, a buen seguro, Pelé disfrutó también de los mejores momentos del espectáculo.

Desde que se presentara ante miles de adolescentes para expresar su admiración por One Direction, no ha dejado de especularse con la posibilidad de que Pelé haya empezado a negociar con los agentes del quinteto una hipotética colaboración musical y una serie de actuaciones en directo.

"Pelé está muy involucrado en todo tipo de actividades benéficas y le interesaría mucho llevar a cabo un proyecto de este tipo para recaudar fondos. Aunque solo es un músico aficionado, es muy habilidoso y sabe que podría tocar la guitarra con Niall y sacar algo valioso de ahí. A los chicos también les entusiasma la idea de actuar con Pelé y por eso vestirán camisetas de Brasil en sus próximos conciertos", aseguró una fuente al diario Daily Mirror.