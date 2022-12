Nota: Victoria Beckham celebrará su cumpleaños montando a caballo

La ex Spice Girl Victoria Beckham cumplirá el día 17 de este mes 40 años, una fecha que quiere celebrar por todo lo alto invitando a sus amigos a disfrutar junto a ella de un paseo a caballo por las colinas de Hollywood, una afición que la también diseñadora ha descubierto recientemente y que le ha llevado a unirse a uno de los más exclusivos clubs de hípica de Los Ángeles. "Victoria montó realmente a caballo por primera vez hace unos años, y le encantó. Pero en los últimos meses se lo ha tomado más en serio y se ha vuelto muy buena. Obviamente, no puede tener un caballo en su jardín en el este de Londres, pero cuando está en Los Ángeles, que es más o menos una vez cada cinco o seis semanas, cabalga a diario por las colinas. No solo es un ejercicio muy bueno, pero además casi nadie puede reconocerla cuando lleva puesto el casco de equitación", explicó una fuente cercana al periódico Daily Mirror. Aunque Victoria no se conforma con una única celebración de cumpleaños y planea organizar una segunda fiesta en Londres, que sin duda estará a la altura del paseo a caballo por las colinas del que disfrutará en compañía de un exclusivo grupo de amigos, entre los que se encontrarán la actriz Eva Longoria y el estilista Ken Paves. "El plan para la tarde es una cena en el restaurante de Eva Longoria, 'Beso ', con todos los conocidos de Victoria y David de Hollywood, incluyendo a los Ramsay, Gordon y Tana. También organizará algo más familiar y discreto en su casa de Londres, una celebración que su madre le está ayudando a preparar. Lo más seguro es que Gordon acabe ocupándose del menú, y obviamente, David y los niños también tienen preparadas sus propias sorpresas", concluyó.