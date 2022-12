Nota: Sofía Vergara intimidó a un compañero de trabajo

Aunque la 'toti' se ha destacado por su sentido del humor , en las distancias cortas infunde tal "respeto" entre sus compañeros de grabación, que algunos de ellos ni siquiera se atreven a mirarla fijamente a los ojos. Este es el caso del intérprete australiano Mark Coles, que participó en el capítulo especial de 'Modern Family' grabado recientemente en Sídney y quien, analizando al detalle su inolvidable experiencia, no dudó en describir a Sofía Vergara como una mujer "intimidante".

"Todo el equipo de 'Modern Family' se portó muy bien con los actores locales que participamos en el episodio, incluida Sofía Vergara, pero lo cierto es que acabamos charlando animadamente con todos menos con ella. Yo no me atrevía a mirarla directamente, ni a cruzar unas palabras con ella, porque infundía demasiado respeto. Es una mujer tan impresionante y hermosa, que no tuve el valor de acercarme a menos de dos metros de ella. Intimida demasiado cuando la tienes delante", reveló Mark Coles al diario australiano The Telegraph.

Una de las razones que podrían explicar la timidez del joven intérprete en presencia de Sofía tiene que ver con la aparición constante de Nick Loeb, pareja de la artista, en el set de grabación de la popular serie, ya que el empresario estadounidense no dudó en integrarse como uno más en el equipo de 'Modern Family' y, además, aprovechó los escasos ratos libres de Sofía para dar rienda suelta a su romanticismo.

"Hemos venido todos juntos para grabar un capítulo especial de la serie, y aunque teníamos que levantarnos muy temprano todos los días, Nick y yo no queríamos perdernos todo lo bueno que nos ofrecía esta ciudad tan emocionante. Hemos salido todas las noches a cenar a restaurantes maravillosos y hemos disfrutado de algún que otro plan romántico", explicaba la estrella televisiva al canal Extra.

Además de dedicar la mayor parte de su tiempo a cultivar su faceta de actriz, Sofía Vergara ha dedicado sus últimos días a promocionar 'Sofía' , un perfume que contiene todos aquellos aromas que la hacen sentir "cerca de casa".

"Contiene esencia de orquídeas y rosas porque son mis flores favoritas y son tradicionales de Colombia. Quería reunir en mi fragancia todas aquellas cosas que me definen, que se asocian a mi país y a mi identidad. Mi intención es compartir un pedacito de la Colombia en la que nací", revelaba durante la presentación oficial del producto.