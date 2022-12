Nota: Sofía Vergara es una 'tigresa' en la cama

La actriz Sofía Vergara no tiene reparos a la hora de hablar de su vida sexual , reconociendo que es como una "tigresa" en la cama, y espera que su prometido, el empresario Nick Loeb, aprecie los esfuerzos que hace para complacerle.

"Espero que mi novio piense que soy como una tigresa", señaló a la revista Women's Health.

La estrella de 41 años no duda en vestirse para complacer a los hombres, y se esfuerza en que su apariencia sea siempre perfecta.

" Me siento muy sexy justo al despertarme. Pero me siento aún más después de ducharme, cepillarme el pelo y maquillarme . Soy latina y en nuestra cultura, nos vestimos para ligar o para nuestros novios o maridos, no lo hacemos para impresionar a otras chicas. Prefiero morir que utilizar pantalones vaqueros de estilo 'boyfriend' [pantalones anchos de corte masculino]. Eso no quiere decir que tengas que ser perfecta o tener unos abdominales maravillosos, pero no se puede andar por casa sin sujetador y con los pechos colgando", sentenció.

Sofía lamenta que la gente se preocupe demasiado por alabar sus pechos y no aprecie su "trasero maravilloso" .

"Te diré algo. Siempre he sido conocida por mis pechos, pero eso me fastidia, ¡porque también tengo un trasero maravilloso!", añadió.

Bang Showbiz.