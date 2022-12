Nota: Sofía Vergara crea su primera fragancia

La polifacética Sofía Vergara ha demostrado en más de una ocasión que es capaz de adaptarse al frenético ritmo de grabación de 'Modern Family' -la serie que la catapultó a la fama - sin por ello perder su apetito por otros proyectos paralelos, como sus numerosas campañas publicitarias . Tanto es así, que la intérprete colombiana ha vuelto a sorprender al mundo dando la bienvenida a 'Sofía', el primero de una gran colección de perfumes que, como ella misma asegura, contienen la verdadera esencia de la actriz mejor pagada de la televisión estadounidense.



"Lo que más me preocupaba a la hora de emprender este proyecto era saber si sería capaz de crear una fragancia que fuera fiel a mi personalidad, con la que me viera claramente identificada. No es la primera vez que me involucro en una aventura profesional que me ayuda a expresar mis gustos y mi carácter [haciendo referencia a su colección de ropa para KMart], pero siempre tengo en mente que no puedo simplemente prestar mi nombre a algo que no me pertenece. Espero que a la gente le guste", explica la estrella televisiva a la revista WWD.



Las primeras unidades de 'Sofía' llegarán al mercado estadounidense el próximo 24 de abril, cerrando así el círculo de una estrategia empresarial ligada a su nombre que -además de su línea de moda- incluye una colección de muebles y una gama de cosméticos que elabora en colaboración con la firma Cover Girl. Siendo consciente de que el éxito que han cosechado todos estos negocios alternativos le habría permitido lanzarse mucho antes al mundo de los perfumes, la propia Sofía reconoce, sin embargo, que necesitaba esperar al momento perfecto.



"Quería asegurarme de que la marca [en referencia a su imagen] estaba claramente consolidada antes de poner a la venta un perfume, ya que la relación entre el producto y la persona que lo crea es muy fuerte. Este es sin duda el proyecto que culmina todo el trabajo de los últimos años y tenía que ser perfecto para que pudiera gustar a todo el mundo", aseveró la famosa intérprete, antes de dar las gracias a su serie 'Modern Family' por abrirle las puertas del éxito empresarial.



"Sé que no podría haber hecho nada de esto si no me hubieran dado un papel en la serie. Todos mis proyectos como emprendedora se deben al reconocimiento que me ha dado 'Modern Family', al hecho de que la popularidad televisiva ha hecho que niños, abuelas, padres y madres se acerquen a mí todos los días a saludarme y felicitarme por la serie", añadió.



