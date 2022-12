Nota: Si Mickey Mouse no va a Shakira, la cantante debe ir donde el ratón

Cuando Shakira solicitó a Disneyland París que le prestaran a Mickey Mouse durante un día para celebrar el segundo cumpleaños de su hijo Milan el próximo 22 de enero en Barcelona se le pasó por alto que, por mucho que ella lleve casi dos décadas triunfando en el mundo de la música, el famoso ratón es una estrella por derecho propio desde hace casi más de un siglo.

Así que no resulta extraño que la dirección del parque de atracciones haya decidido que, si la colombiana quiere que su pequeño disfrute de la compañía del personaje de dibujos animados en su gran día, tendrá que ser ella la que acuda a su casa y no al revés, una negativa que no habría sentado demasiado bien a la cantante según informa La Otra Crónica del periódico El Mundo.

"La compañía no quiere que se desvirtúe su filosofía y quiere evitar cualquier precedente. A Mickey hay que visitarle en su casa. Si Shakira quiere que el pequeño Milan disfrute de su personaje favorito, tendrá que llevarle a París", explica el artículo publicado en dicho medio, que ha asegurado que Shakira está "furiosa" por su respuesta: "Ella estaba dispuesta a pagar lo que fuera e incluso a correr con los gastos de traslado y estancia del personaje emblema de la compañía Disney".

Fuente: Bang Showbiz