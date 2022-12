Nota: Selena Gómez entró en rehabilitación porque 'olvidó quién era'

La cantante Selena Gomez pasó dos semanas en el centro de rehabilitación The Meadows , en Arizona, en el mes de enero, un ingreso que según ha revelado ahora la propia actriz, se debió a la presión de su entorno y a su empeño por ser aceptada.



"Todos tenemos presiones a las que tenemos que enfrentarnos a diario, ya sea en el colegio, en el trabajo, con amigos, padres o el resto de la familia. Todos me dicen qué debo vestir, qué decir, cómo debo ser. Hasta hace poco estuve sometida a tal presión, que perdí de vista quién era. Escuchaba las opiniones de la gente e intentaba cambiar quién soy, porque pensaba que otros me aceptarían si lo hacía. Pero me di cuenta de que no sé ser nadie más que yo misma", reveló ayer durante un discurso conmovedor de ocho minutos en el evento We Day California, celebrado en Oakland.



La exestrella Disney -que ha mantenido una relación intermitente con el polémico Justin Bieber durante tres años- también animó a los más jóvenes a luchar por sus sueños: "Estoy segura de que a todos vosotros os han dicho alguna vez que no tenéis lo que se necesita y que podríais no ser lo suficientemente buenos. Cuando en realidad, eso es lo que más deseáis hacer, queréis ser parte de algo grande, queréis hacer algo genial. Te hunde cuando la gente te dice que no eres lo suficientemente bueno".