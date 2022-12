Nota: Paulina Rubio volverá con nuevo disco antes del verano

Tras recibir numerosas presiones por parte de sus seguidores en la red social Twitter -deseosos de escuchar nuevas canciones de su ídolo-, la mexicana Paulina Rubio se ha visto obligada a anunciar públicamente que lanzará nuevo material discográfico pocas semanas antes de la llegada del período estival, quizás con el objetivo de que sus primeros sencillos dispongan del tiempo suficiente para consolidarse en el mercado y convertirse así en bailables himnos veraniegos.

Publicidad

"La nueva música llegará justo antes de que lo haga el verano. Me estoy preparando para lo que viene. ¿Y vosotros?", escribió la chica dorada en su espacio personal, un mensaje en inglés que, sin embargo, no sirvió para calmar los ánimos de aquellos fans que parecen desesperados por escuchar cuanto antes la melodiosa voz de la intérprete. "Que salga ya, por favor, no podemos esperar más", le dirigió una insistente admiradora.

Lo cierto es que la entusiasta base de fans de Paulina Rubio lleva más de dos meses esperando novedades musicales de una artista que, desde que anunciara en febrero que el título de su próximo sencillo sería el de 'Cuánto Te Quiero', no ha vuelto a hacer mención alguna de sus proyectos musicales, excepto para pedir "paciencia" a todos aquellos que quieren verla de regreso en la escena musical lo antes posible.

"¡Me estoy preparando para compartir nueva música! ¡Paciencia! Solo un poquito más", publicaba recientemente en la misma plataforma para aplacar a los más fanáticos.

Por otro lado, la reina del pop latino ha demostrado también que 2014 está siendo un año muy productivo para ella a través del lanzamiento de una nueva colección de accesorios para la firma estadounidense JustFab, un proyecto alternativo que tampoco le ha impedido seguir cultivando al máximo el profundo instinto maternal que despierta en ella su pequeño Andrea Nicolás. No obstante, como reconocía recientemente en la presentación de su línea de moda, la estrella tratará a partir de ahora de ser menos "controladora" con su primogénito para que este empiece a desarrollar su autonomía personal y no sea tan dependiente de su famosa madre.