Nota: Paulina Rubio felicita a su 'papito' Miguel Bosé

Aunque Paulina Rubio no está siendo muy activa en Twitter en los últimos días, limitándose a retuitear mensajes de sus seguidores, no ha dudado en felicitar a través de la red social a uno de sus mejores amigos en el mundo de la música, el cantante español Miguel Bosé -con quien protagonizó el dúo 'Nena' incluido en el disco del cantante 'Papito'-, dedicándole un cariñoso mensaje con motivo de su 58 cumpleaños. "Feliz cumpleaños Miguel Bosé. ¡Te amo papito!", escribió. Esta ausencia en las redes sociales ha preocupado a sus seguidores que no han dejado de escribirle mensajes. "Definitivamente algo debe estar pasando para que ella esté tan desconectada, ojalá sea una buena sorpresa", apuntó un seguidor, un comentario que la artista mexicana retuiteó y motivó que enviara un mensaje a todos sus fieles fans pidiéndoles "paciencia". "¡Estoy preparándome para compartir nueva música! ¡Paciencia! Solo un poquito más", publicó junto a un corazón. Además de la preparación de un nuevo trabajo musical, Paulina Rubio podría estar dedicando su tiempo a lidiar con el doble conflicto judicial en el que se ha visto envuelta recientemente. Por un lado, el que le enfrenta a su exmarido Nicolás Vallejo-Nágera por la custodia de su hijo Andrea Nicolás y, por otro, el que mantiene con la productora Cuarzo -propiedad de la presentadora Ana Rosa Quintana-, quien le reclama 45 000 euros en concepto de indemnización por un juicio que perdió en 2005 y por el que podría ser detenida por la policía española si pisara el país.