Nota: Mick Jagger hereda 9 millones de dólares de L'Wren Scott

Tras acudir junto a toda su familia y sus compañeros de banda al funeral de la malograda diseñadora L'Wren Scott, el legendario Mick Jagger ha podido conocer que su antigua pareja ha tenido un generoso gesto con él a través de las disposiciones de su testamento, un documento que revela que el roquero recibirá en propiedad el piso de 8 millones de dólares que dejó la exmodelo en Nueva York, además de una variada colección de joyas y otros artículos valorados en un millón de dólares.



Como publica el diario The New York Post, que ha tenido acceso al texto legal, L'Wren Scott podría haber tenido en mente únicamente al hombre de su vida a la hora de distribuir sus bienes más preciados, teniendo en cuenta que ningún miembro de su familia cercana aparece en el apartado de beneficiarios que incluye el testamento.



"Dejo todas mis joyas, muebles, automóviles y otros artículos tangibles de naturaleza personal a Michael Philip Jagger. A menos que se especifique en las siguientes páginas algún cambio concreto, he omitido de forma intencionada a quienes serían mis sucesores directos para evitar que algunos de estos bienes acaben siendo de su propiedad", rezan las líneas del documento que resume el legado económico y personal de la reputada diseñadora.



El hecho de que L'Wren Scott no haya querido mencionar siquiera el nombre de su hermana Jane Shane no resulta especialmente sorprendente, ya que las dos llevaban más de seis años sin hablar desde su última llamada telefónica y -a pesar de haber tratado de reconciliarse durante el funeral de su padre- les unía una fría relación basada en la indiferencia. No obstante, que haya ignorado a su hermano Randall Bambrough en el testamento se convertirá en un controvertido tema para el debate en los próximos días, teniendo en cuenta que Randall era el copropietario de su firma de moda y, aparentemente, mantenían una relación cordial y amistosa.