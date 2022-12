Nota: "Mi novia me pega si no llego pronto a casa": Enrique Iglesias

Aunque el intenso ritmo de trabajo al que está sometido Enrique Iglesias le impide pasar en casa tanto tiempo como le gustaría, lo cierto es que procura no estar más de dos semanas alejado de su residencia de Miami, donde, además de sus perros, le espera su adorada novia: la extenista Anna Kournikova.



"Me gusta viajar pero tengo una regla: no puedo pasar más de 15 días fuera de casa. Porque tengo perros, amigos y una novia que me pega si no llego a casa. Bueno, la primera razón es la novia que me pega, y luego vienen los perros", comentó entre risas durante su paso por el programa 'Anda Ya' de la cadena 40 Principales.



Cuando sus compromisos profesionales se lo permiten, el carismático intérprete saca el máximo partido a su vida doméstica junto a la guapa rusa y sus mascotas, quienes duermen a su lado en la habitación de la pareja.

"Duermo con mi novia y mis perros. En realidad, los perros duermen a mi lado, pero no en la cama. No les dejo que se suban", señaló en la misma entrevista.



Para dormir, el hijo de Julio Iglesias se decanta por el uso de ropa interior y una cómoda camiseta, ya que no puede cumplir con su deseo de pasar la noche desnudo por si surge una emergencia y se ve obligado a salir de la casa de forma precipitada.

"Duermo con calzoncillos y camiseta. Me da miedo dormir desnudo, sobre todo en los hoteles, por si hay un fuego o una emergencia y tengo que salir corriendo", explicó el extrovertido artista.



A punto de cumplir 38 años, Enrique Iglesias está viviendo uno de los momentos más dulces de su carrera gracias a los éxitos de su último disco 'Sex + Love', una etapa de alegrías y satisfacciones que, sin embargo, le han llevado a reflexionar también sobre las oportunidades que ha dejado escapar a lo largo de su carrera musical.

"Este año cumplo 38, el año que viene 39, y los 40 me van a doler. Los 30 ya me dolieron en su momento y ya 50 ni me lo imagino. No me veo tan mayor, pero a la vez me doy cuenta de que el tiempo pasa rapidísimo, ojalá lo hubiera aprovechado más. He tenido tantos momentos bonitos en mi carrera, que a veces siento que no los he aprovechado como debería. Y en retrospectiva me digo: 'Ojalá los hubiera disfrutado más'. Si me dices cuando tenía 18 años que iba a tener una carrera de 19 años, te hubiera dicho que era imposible", añadió.