Nota: Meryl Streep vive una existencia 'relajada'

Aunque sigue siendo una de las actrices más presentes en la industria de Hollywood , la oscarizada Meryl Streep está segura de que puede compaginar perfectamente sus numerosos compromisos profesionales con el necesario tiempo libre que le permite dedicarse por completo a su adorada familia.



"La verdad es que ser actriz no es precisamente una profesión que te absorba por completo. En todos estos años no he dejado de trabajar en ningún momento, pero también he podido disfrutar de mucho tiempo en casa, relajándome con mis seres queridos. No me he perdido ningunas vacaciones de Navidad y, de hecho, creo que si hubiera sido arquitecta o periodista, no podría estar diciendo esto ahora mismo", reveló la estrella de cine a la revista francesa Madame Figaro.



A sus 65 años, la aclamada artista se permite bromear con la dinámica tan "infantil" que se sigue viviendo en su casa, ya que no puede evitar quejarse abiertamente de cómo su marido Donald sigue mostrándose ante sus cuatro hijos -todos mayores de edad- como un padre "permisivo", mientras que a ella la siguen considerando una especie de "ogro" que imparte disciplina en todo momento.



"Tengo que decir aquí que mi marido Donald es un poco caradura, porque sigue mimando a mis hijos como si fueran niños pequeños, y me hace quedar a mí como el ogro de la casa. Cuando mis hijos vienen a casa de visita, es como si regresaran de golpe a su adolescencia, por lo que tengo que estar siempre detrás de ellos para asegurarme de que se portan bien. Mi marido, por otro lado, es mucho más permisivo", confesó la famosa intérprete.