Nota: Luis Fonsi sueña con ser entrenador de La Voz

Aunque el cantante Luis Fonsi está sometido a un intenso ritmo de trabajo con la promoción de su último disco, el portorriqueño no descarta desarrollar otras facetas y no oculta su deseo de formar parte de uno de los programas de talentos más exitosos de los últimos tiempos, 'La Voz', siguiendo así los pasos de otras estrellas internacionales como David Bisbal, Ricky Martin, Shakira o Kylie Minogue.

"Soy fanático de 'La Voz' y en general de ese tipo de programas. Me gustaría poder formar parte de espacios así donde uno puede colaborar con jóvenes talentos que están dando sus primeros pasos en la música. Humildemente me gustaría ser coach y tratar de inspirarlos y enseñarles un poquito de lo que uno ha ido aprendiendo a lo largo de estos años. A nivel de tiempo ando un poco mal, pero me encantaría poder participar más adelante en su edición en España", reveló durante un videoencuentro con los usuarios de Terra.es.

Fonsi publicará su próximo trabajo discográfico el próximo 19 de mayo, un disco al que ha titulado '8', un número que espera que le traiga buena fortuna.

"El disco se llama '8' porque es el álbum número ocho, básicamente. Pero además es un número que me ha traído mucha suerte desde niño y porque significa infinito, movimiento y buena suerte", explicó.

Para este nuevo trabajo, el cantante portorriqueño viajó a Londres con el objetivo de buscar nuevos sonidos, pero sin perder su sello personal.

"Cada disco siempre es distinto, cada uno se graba en un momento diferente a nivel personal y eso siempre se refleja en la música. Pero lo que lo hace más diferente es que lo grabé en un estudio distinto al habitual, me arriesgué a trabajar con gente nueva y me fui a grabar a Londres. El sonido y la música son diferentes. Es más orgánico, más en vivo. Pero la esencia de la música es la misma, una mezcla entre las baladas y la música romántica. Eso no lo puedo cambiar, y no lo quiero cambiar", concluyó.