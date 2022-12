Nota:Los Rolling Stones se apoyan en sus familias para superar la tragedia

Todos los seres queridos de los Rolling Stones - grupo formado por Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts y Ronnie Wood- han decidido estrechar su vínculo para apoyarse mutuamente y superar la trágica desaparición de L'Wren Scott, la reputada diseñadora que llevaba 13 años de relación con el carismático líder de la banda hasta que decidió quitarse la vida. Tanto es así que la hija de Keith Richards, Alexandra, no ha dudado en presumir de la buena sintonía y complicidad que existe entre los miembros de la familia "Stones" durante una aparición televisiva.



"La muerte siempre es triste y dolorosa, pero esta tragedia en concreto ha sido además muy impactante para todos. Los Stones somos todos una gran familia y ahora mismo solo estamos centrados en apoyarnos los unos a los otros", aseguró Alexandra Richards en el programa matinal Today Show de la televisión australiana.



La atractiva modelo y pinchadiscos -fruto del romance entre el polémico Richards y Patti Hansen- también transmitió el deseo de la banda de volver a Australia el próximo mes de octubre para retomar sus conciertos en el archipiélago, después de que los músicos se vieran obligados a cancelar los siete conciertos programados debido al trágico suceso.

"Estoy deseando que los Rolling Stones vengan de nuevo a Australia, estamos muy emocionados porque al final van a regresar y devolver al público todo el cariño que les ha dado", explicó.



La legendaria banda de rock británica ha confirmado que este verano volverá a recorrer el mundo con su esperado espectáculo '14 ON FIRE', moviendo las fechas de los conciertos de Australia y Nueva Zelanda a la temporada otoñal. Por otro lado, ayer martes se celebró el funeral privado para rendir homenaje a la memoria de L'Wren Scott en el cementerio Hollywood Forever, donde Mick Jagger (70) recibió el apoyo de sus hijos: Karis, Jade, Elizabeth, James, Georgia May y Gabriel.