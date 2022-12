Nota: Lindsay Lohan no aprende de los errores

A pesar de haber pasado por rehabilitación y comprometerse públicamente a cortar de raíz su errático comportamiento, la controvertida Lindsay Lohan habría dejado una vez más que su problemática naturaleza emerja en todo su esplendor, hasta el punto de que sus mejores amigos están muy "preocupados" por las futuras consecuencias que podrían tener sus recientes y "discretas" salidas nocturnas.



"Todos los que formamos parte de su círculo cercano estamos muy preocupados por ella, porque parece que no aprende de los errores y que está dispuesta a dejarse caer otra vez por el precipicio. Aunque dijo que iba a cambiar radicalmente de vida, lo cierto es que en las últimas semanas ha salido mucho por la noche, pero de forma discreta para que no nos enteráramos. Se ha estado dejando llevar una vez más por las malas influencias", aseguró uno de sus allegados al portal Radar Online.



Las personas que forman parte del entorno más íntimo de la intérprete no acaban de creerse que no haya probado una sola gota de alcohol en las últimas semanas , pese a que Lindsay les ha prometido en repetidas ocasiones que no tiene ninguna intención de beber cada vez que decide pasar toda la noche despierta con sus otros amigos.



"Creo que todas esas salidas nocturnas le van a acabar haciendo mucho daño. Ya no sé si puedo confiar en su palabra cuando nos dice que no ha vuelto a tomarse una copa desde que salió de la clínica. En general, estamos todos temblando ante lo que pueda pasar próximamente", añadió el mismo confidente.



Otro episodio que ha sumido a sus allegados en una honda preocupación coincide con la crisis emocional que sufrió durante la grabación de su nueva serie documental -que retrata su proceso de recuperación para el canal de la presentadora Oprah Winfrey-, un momento de tensión que llevó a la propia Oprah a reprenderla por su actitud a través de duras palabras.

"Tienes que dejarte ya de tonterías. No puedes jod** todo lo que has conseguido hasta ahora y debes seguir trabajando muy duro para acabar de recuperarte. Tienes que relajarte y centrarte en el trabajo más importante de todos, el de mejorar tu bienestar espiritual", le espetaba la presentadora en el último episodio de la serie.