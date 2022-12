Nota: Lindsay Lohan, cuestionada como actriz

La polémica actriz Lindsay Lohan realizó una aparición especial el pasado miércoles en la serie 'Dos chicas sin blanca', una grabación que no resultó sencilla, ya que tal y como asegura una persona que se encontraba en el público, la actriz se equivocó repetidamente.



"Lindsay es como un choque de trenes. Los que estábamos de público podíamos repetir textualmente todas y cada una de las líneas del guion de Lindsay porque las escuchamos un montón de veces. No había nadie en el público que no pudiera hacerlo mejor que ella", escribió un miembro del público en el blog Crazy Days and Nights.



Incluso los productores podrían haberse visto obligados a cambiar algunas partes de su guion para que le resultara más fácil.

"Lindsay tenía muchos problemas para encadenar las frases. Las tuvieron que ir reduciendo cada vez más. No tenía sentido seguir intentándolo porque sabían que no iba a hacerlo bien", señaló.



Además, el tabaco ha dañado su voz y los tratamientos de bótox a los que se ha sometido podrían estar impidiéndole pronunciar con claridad. "Sus labios están tan hinchados que no puede abrirlos lo suficiente por la cantidad de bótox que se ha inyectado, lo que le causa un problema a la hora de pronunciar ciertas palabras. Pero además, no será capaz de pronunciar ni una palabra si continúa fumando, porque su voz ya está desapareciendo, convirtiéndose en un carraspeo continuo. Hubo una escena que requería que Lindsay dijera las palabras Hawái y Bahamas seguidas, pero no podía mover sus músculos llenos de bótox lo suficiente como para combinar ambas palabras sin hacer una pausa entre ellas", añadió el testigo en su entrada del blog.

Publicidad