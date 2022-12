Nota: Liam Payne responde a quienes le critican por su peso

El cantante de One Direction Liam Payne ha respondido con una gran dosis de sarcasmo a los comentarios que circulan en internet sobre que está cogiendo demasiado peso , asegurando que pensaba atiborrarse de comida rápida antes de acudir a un "campamento para gordos".



"Acabo de ver en Twitter que la gente cree que estoy gordo. Nunca me han llamado gordo antes, así que estoy de camino a McDonald's para después irme a un campamento para gordos", escribió en Twitter.



A principios de este año, Liam había amenazado con dejar la red social porque estaba cansado de estar sometido constantemente al escrutinio de la gente.



"Estoy harto de todo esto. Estaré de vuelta [en Twitter] cuando vuelva la libertad de expresión y la gente deje de creer en las tonterías que lee", publicaba.



Este comentario se produjo después de recibir un aluvión de críticas por revelar que es un gran fan del controvertido programa de telerrealidad 'Duck Dynasty', un espacio en el que el patriarca de la familia que lo protagoniza, Phil Robertson, hace referencias homófobas.



"Oh Dios mío, parece que no se puede ver un programa de televisión sin que te pongan una etiqueta y te juzguen. Qué horror, el otro día compré la cena y también se hizo una noticia de ello. ¿Qué tengo que hacer para complaceros, necios? Tengo 20 años y solo estoy viviendo la vida como vosotros lo hicisteis cuando teníais mi edad, pero lo hago en unas circunstancias extraordinarias. No puedo hacer nada sin ser juzgado", tuiteaba el ídolo juvenil.