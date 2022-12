Nota: "La maternidad te cambia para siempre": Halle Berry

Aunque han pasado seis años desde que la actriz Halle Berry experimentara por primera vez las bondades y responsabilidades de la maternidad, el nacimiento de su hija Nahla (6) se produjo en circunstancias completamente diferentes a las de su segundo retoño, Maceo, quien llegó al mundo hace cinco meses y -como asegura la intérprete- le ha brindado desafíos y vivencias "completamente diferentes".



"Sueles pensar que cuando ya has pasado por esto [la maternidad], el resto de tus hijos se adaptarán a un mismo proceso. Pero afortunadamente no ha sido así, y no sabes lo que me alegro. Maceo es fantástico y no tiene nada que ver con Nahla a pesar de que los dos son todavía pequeños. Tienen una energía diferente, necesidades distintas, y por eso me obligan a estar siempre alerta. Los dos nacimientos me cambiaron para siempre", reveló la intérprete al portal E! News.



La oscarizada artista está convencida también de que sus dos hijos han ejercido una influencia tan grande en su vida, que hasta sus dotes interpretativas se han visto enriquecidas por el hecho de tener que lidiar a diario con dos personalidades tan interesantes. No obstante, pese a ofrecerle todo tipo de beneficios, Halle Berry ya no se plantea seguir ampliando la familia junto a su marido, el actor francés Olivier Martinez.

"¡No, por Dios! A estas alturas ya me conformo con lo que la vida me ha dado. Ni siquiera sabía que iba a ser capaz de ser madre, y ahora tengo dos hijos maravillosos. Creo que Dios ya me ha entregado lo que quería darme, y ahora me toca disfrutar al máximo de la experiencia y de todas las consecuencias que te deja este proceso de la maternidad", aseguró.