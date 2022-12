Nota: Kanye West quiere que Mary J. Blige cante en su boda

El controvertido rapero y su prometida, la famosa Kim Kardashian, siguen enfrascados en los preparativos de la espectacular boda que protagonizarán esta primavera en Francia, hasta el punto de que el cantante está intentando ahora convencer a su buena amiga Mary J. Blige para que ofrezca una emotiva actuación durante la ceremonia en la que se convertirá en un hombre casado.



"Kanye siempre ha admirado a Mary, tiene todos sus discos y, precisamente, una de sus canciones preferidas de todos los tiempos es 'Everything' [1997]. La verdad es que la letra de ese tema resume perfectamente todo lo que siente por Kim, por lo que no nos sorprende que Kanye no haya dejado de llamar a Mary este fin de semana para convencerla de que actúe en su boda y cante esa canción", aseguró al portal Hollywood Life una fuente cercana a la pareja.



En el caso de que Mary J. Blige acepte la invitación y pueda dejar impresionados a los asistentes con sus dotes vocales, la persona que acabará más impactada por el recital será probablemente la propia Kim Kardashian , quien además de ser una gran seguidora de la artista estadounidense, guarda recuerdos inolvidables de la canción con la que, en su momento, Kanye le confesó su amor más profundo.



"Si al final Mary se anima a cantar 'Everything' en la boda, a Kim le puede dar un ataque al corazón, y no solo porque siempre haya sido una gran fan de Mary J. Blige, sino porque esa canción es sin duda la que define mejor su historia de amor con Kanye . Ninguno de los dos podía dejar de escuchar esa canción tras tener su primera cita juntos, así que se puede decir que sería el primer corte de un disco lleno de sus canciones más personales", apuntó el mismo informante.