Nota:Justin Bieber pidió agrandar sus atributos en photoshop en campaña de Calvin Klein

El cantante Justin Bieber exigió que sus atributos naturales fuesen retocados con photoshop en las fotografías que acaba de protagonizar para la nueva campaña de Calvin Klein junto a la modelo Lara Stone, haciendo especial hincapié en que su pene, sus bíceps, sus músculos de la espalda y sus muslos fueran aumentados digitalmente para parecer más grandes.

"Básicamente se comportó como un cap**lo. Le tiró los tejos a Lara varias veces y ella tuvo que pararle los pies dejándole claro que se estaba comportando como un niñato. Bieber quería parecer más alto y musculado. También estaba implícito que su entrepierna debía parecer mayor", aseguró a breatheheavy.com una fuente relacionada con la sesión fotográfica protagonizada por la estrella del pop.

Estas acusaciones llegan después de que el propio Justin asegurara que su impresionante físico era únicamente resultado de un duro entrenamiento.

"Trabajo con mi entrenador Patrick Nilsson cinco veces a la semana durante unos 45 minutos . Un día trabajamos bíceps y tríceps, otro pecho y bíceps y el tercero hombros y espalda. Un día sí y un día no también trabajamos los abdominales. No sigo una dieta especial pero sí que intento controlar lo que como. De vez en cuando todavía tomo comida poco sana, ¡no dejo de ser un chico de 20 años!", aseguraba el cantante a US Weekly.

SIENTE ORGULLO DE SER UN SEX SYMBOL

El cantante canadiense no podría sentirse más orgulloso de haber alcanzado el estatus de sex symbol después de ver cumplido su sueño de protagonizar una de las campañas de ropa interior a imagen y semejanza de los anuncios que convirtieron al actor Mark Wahlberg en un icono en la década de los 90.

"No sé si soy un sex symbol o no, no tengo muy claro lo que eso implica. Pero si lo soy, ¡entonces me parece genial!", aseguró la joven estrella del pop a US Weekly.

La oportunidad de aparecer en los carteles publicitarios de la famosa casa luciendo su anatomía le llegó a Justin después de compartir una imagen en sus redes sociales enseñando sus calzoncillos de Calvin Klein. "Ser modelo de Calvin Klein siempre había sido mi sueño. Y conseguí llamar su atención así", explicó el intérprete, añadiendo: "Espero que Mark [Wahlberg] reaccione de forma positiva ante mis anuncios".

Al margen de la satisfacción de ver cumplida una de sus ambiciones personales, este último trabajo como modelo ha convertido a Justin en el blanco de duras críticas por el comportamiento poco profesional del que habría hecho gala durante la sesión fotográfica junto a la modelo Lara Stone y por los retoques digitales que se habrían hecho a su musculatura.

