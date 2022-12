Nota: Julio Iglesias define la relación con su hijo Enrique como 'especial pero perfecta'

Mucho se ha escrito sobre la supuesta tensión que existiría entre Julio Iglesias y su hijo Enrique, el menor de los tres que tuvo junto a su primera mujer Isabel Preysler. Sin embargo, el legendario cantante tiene claro que, pese a ser un tanto "especial", su relación no podría ser mejor, tal y como ha revelado durante el transcurso de una entrevista con la revista ¡HOLA! en la que ha confirmado también que dio el pésame a su exmujer tras la muerte de su marido Miguel Boyer el pasado mes de septiembre

"Por supuesto que hemos hablado. Isabel ha estado ahora unos días con Chábeli, la única hija en común del ya extinto matrimonio, en su casa de Carolina del Norte, y en casa de Enrique, con el que he hablado esta mañana", explicó Julio a dicho medio, para reconocer más adelante que su relación con este es "especial pero perfecta".

El propio Enrique ha asegurado en más de una ocasión que crecer a la sombra de su famoso padre no le influyó de manera negativa, más bien al contrario, ya que algunos de los recuerdos más entrañables que guarda son de los años en que le acompañó en sus conciertos alrededor del mundo.

"Crecer así, con un padre famoso, fue genial, era maravilloso de hecho. A mí siempre me fascinó. Además, me permitió viajar muchísimo cuando era pequeño, algo que personalmente me encantaba. Tuve una infancia genial, visitando sitios que la mayoría de los niños no tienen la oportunidad de conocer. Además, a los 18 años, tenía la impresión de haber aprendido ya muchísimo", confesaba recientemente Enrique al canal Fusion Live.

Fuente: Bang Showbiz