Nota: Juanes quiere reconciliar a los seres humanos

El cantautor colombiano se ha visto tan contagiado por el optimismo que transmite su nuevo disco de estudio, 'Loco de amor', que se ha propuesto con su música recordar a la gente que el poder del amor es la única vía para conseguir que se relativicen los problemas y desaparezcan los conflictos. En una época en la que los hombres parecen estar "enfrentados por todo", Juanes cree que solo el romanticismo logrará curar a un "mundo enfermo" donde impera la apatía.



"Cuando veo las noticias o leo sobre todas las desgracias que ocurren a diario, me doy cuenta de que el amor es la energía más poderosa que existe y de que tenemos que ser conscientes de la necesidad de cultivarlo. El mundo de hoy en día está enfermo porque el hombre está enfermo. Siento que la tolerancia entre seres humanos ya no existe. Nos enfrentamos por todo: la política, las religiones, las clases sociales, hasta el fútbol nos divide. El amor es el único canal con el que uno puede conectarse con las personas, al hacer que todas esas diferencias no tengan sentido ", reflexionó el ídolo musical en una entrevista con el diario 20 Minutos.



El carismático intérprete se encuentra estos días en España promocionando su nuevo trabajo discográfico, lo que le ha permitido advertir algunas diferencias de carácter entre sus compatriotas colombianos y sus seguidores de la península ibérica. Al destacar el afán de superación que se respira entre los ciudadanos de su país natal a la hora de afrontar los problemas, Juanes anima a los españoles a no rendirse ante las adversidades de la crisis económica y a sacar su lado más "poderoso".

"En Colombia y otros países latinoamericanos hemos vivido cosas muy difíciles y hemos aprendido que hay que salir adelante pese a las dificultades. Prender 'La Luz' [título de su nuevo sencillo] viene a decir que hay que seguir avanzando, que no podemos dejar de vivir a pesar de las circunstancias. España es un país poderoso y saldrá de esta crisis, pero hay que sacar provecho de ella, porque ante todo hay que aprender de las crisis", añadió.



Una de las claves para recuperar el camino perdido, según Juanes, consiste en mirar a los cielos y confiar en la ayuda de Dios, ya que el trabajo duro y depositar la fe en la idea de que todo se puede conseguir le ha dado grandes resultados a lo largo de los últimos años.



"Creo que Dios ha escuchado mis plegarias y me ha dado fuerza para cumplir mis objetivos. Lo mío no es una religión, es una fe que es muy fuerte. Creo en Dios a mi manera y creo que hay algo superior. Cuando empiezas a pensar que algo bueno va a pasar, tarde o temprano sucederá. La mente es muy poderosa y ahí es donde reside la fe: en creer que tú puedes", concluyó.