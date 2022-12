Nota: Johnny Depp sufre con las nuevas tecnologías

El polifacético Johnny Depp es capaz de conquistar al público y a la crítica metiéndose en la piel de los personajes más histriónicos de la industria del cine, pero cuando se trata de ayudar con los deberes a sus dos hijos, Lily-Rose (14) y Jack (11) -fruto de su extinta relación con Vanessa Paradis-, el famoso actor confiesa que ambos aprendieron hace tiempo a no pedirle ayuda con las tareas vinculadas a la informática.

"En lo que respecta a lo tecnología , déjame que te lo explique de esta manera. Mis hijos son lo suficientemente listos para no recurrir a mí si tienen alguna duda mientras trabajan con el ordenador, a no ser que tenga que ver con la historia, la música o el futuro, que son materias que sí se me dan bien. Pero si se trata de matemáticas, ciencias y tecnología, no tengo nada que hacer", admitió en una entrevista al periódico The Sun.

Asimismo, el carismático intérprete revela que una de las " mejores experiencias " de su vida se la proporcionó uno de los lujosos coches eléctricos de la conocida firma Tesla, ya que recientemente tuvo la oportunidad de conducir uno de estos vehículos junto a su diseñador, Elon Musk, y buena parte del equipo de su última película, 'Transcendence'. No obstante, el breve paseo en coche eléctrico acabó derivando en un pequeño encontronazo con la policía.

"Protagonizamos el primer lío en el que se ha visto envuelto un Tesla. Yo iba en el asiento del copiloto con Paul Bettany sentado en mi regazo, y Rebecca y Wally iban en la parte de atrás. Elon era el que conducía y nos pararon por exceso de velocidad", relató al mismo medio.

Aunque el intérprete y sus acompañantes pensaron que el incidente quedaría en una mera anécdota, el agente de la autoridad que les detuvo no parecía compartir su punto de vista.

"Elon se lo tomó con bastante gracia. Pero el policía no. Le hacía falta un chip de sentido del humor. Pero lo pasamos bien de todas maneras", añadió.