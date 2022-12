Nota: Johnny Depp se deshace en elogios para Amber Heard

Está claro que el actor Johnny Depp no puede ni quiere disimular su enamoramiento, por lo que no omite halagos a la hora de hablar de su prometida, la guapa Amber Heard. "Es una chica maravillosa. Es lista. Una belleza sureña muy dulce, y muy buena para mí", contó el actor a Today.com. La primera vez que se habló de su compromiso fue el mes de enero pasado, cuando trascendió que el intérprete de 50 años había pedido la mano a su novia de 27 durante la Navidad. Sin embargo, y aunque esté claro que él tomó la iniciativa en lo de afianzar su relación, Johnny prefiere dejar los planes de boda para ella porque él es "muy malo" organizando eventos. Así lo hizo saber en un encuentro con los medios durante la presentación de su película 'Transcendence' en Pekín (China). "Creo que sería mejor diseñando zapatos para mujeres que organizando bodas. No puedo planear nada. Soy muy malo en eso", Johnny conoció a Amber en el set de rodaje de 'Los diarios del ron' en 2011 y un año después decidió separarse de su por entonces pareja, Vanessa Paradis, con quien compartió 14 años de vida y con quien tuvo dos hijos, Lily-Rose (14) y Jack (11). Poco después comenzó su bonita historia de amor con Amber.