Nota: Johnny Depp dedica su tiempo libre a su 'primer amor'

Desde que recibió una guitarra cuando tenía 12 años, el actor Johnny Depp supo que el rock and roll se había convertido en su "primer amor" y, a pesar de haberse dedicado a su carrera cinematográfica, no ha dejado de cultivar esa pasión. Reconoce que la música ha cambiado su vida y, ahora que ha vuelto a un estudio para tocar con Ryan Adams y Marcus Mumford, se siente mejor que nunca.



"He tocado mucha música últimamente. Es una auténtica salvación el haber podido centrarme en mi primer amor. La música es libertad. Inmediatamente nos inspiramos, creo que se trata de eso, de inspiración. He estado escribiendo y grabando con Ryan Adams mucho últimamente. Ryan es increíblemente prolífico y es un alma pura. Tiene muchísimo talento y cuida muy bien de sí mismo, estoy impresionado con el cab**n. También estoy haciendo algunas cosas interesantes con Alice [Cooper], nos divertimos mucho, y con Marcus Mumford, que es increíble", señaló a su amigo Iggy Pop en una entrevista especial para la revista Interview.



El intérprete de 50 años - que está prometido con la actriz Amber Heard - e Iggy Pop se conocieron en el set de rodaje de 'Cry Baby' en 1990 y desde entonces han mantenido una relación de amistad e incluso han colaborado juntos en distintas ocasiones, aunque Johnny Depp no dudó en recordarle que compartieron un encuentro anterior no tan amistoso.



"Fui a un concierto tuyo y después estuviste merodeando por el club. Yo estaba de pie cerca de la barra, tenía 17 años y bebí todo el alcohol que pude para reunir el valor suficiente para hablar contigo. Recuerdo perfectamente cuando tomé la horrible decisión de acercarme con mi borrachera adolescente, me dije: 'Bueno, voy a llamar su atención'. Te dije:'I-Iggy Pop, Piggy Slop'. Tú caminaste hacia mí y pusiste tu cara muy cerca de la mía y solo dijiste: 'Tú, pequeña mierda'. No solo era exactamente la reacción que me merecía, sino que era la que quería. Tuve mi momento contigo", añadió.