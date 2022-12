Nota: Jennifer Lopez no quiere ver a Marc Anthony casado

Aunque el supuesto compromiso matrimonial de Marc Anthony y su actual pareja, la modelo Shannon de Lima, ni siquiera ha sido confirmado por sus dos protagonistas, las meras especulaciones sobre su futuro sentimental habrían caído como un jarro de agua fría a la afamada Jennifer Lopez -quien estuvo casada con el intérprete portorriqueño hasta 2011-, ya que la diva del Bronx no soportaría que su exmarido esté dispuesto a pasar de nuevo por el altar con una chica "más joven y atractiva" que ella.

"Jennifer siempre ha odiado a Shannon, esa es la verdad, y por eso no acaba de creerse que Marc haya decidido dar una segunda oportunidad a su relación [la pareja protagonizó un breve romance a mediados de 2012]. No quiere admitirlo, pero está muy celosa y no puede soportar la idea de que Marc vaya a pasar por el altar de nuevo y antes que ella; sobre todo con una chica que es mucho más joven y atractiva que ella", aseguró a la revista Star una fuente cercana a la estrella de la música.

Lejos de mostrarse amistosa y conciliadora en presencia de Marc y Shannon, Jennifer habría dejado bien claro en sus encuentros con la pareja que no tiene intención alguna de forjar una estrecha amistad con la persona que ocupa el corazón de su exmarido y solo la presencia de sus hijos, los mellizos Max y Emme, le habrían hecho moderar su ira.

"A Jennifer le da igual si Marc o Shannon piensan que se está comportando de forma inmadura, ya que no puede fingir que está conforme con esta relación y que se siente feliz por ellos. Solo la presencia de sus hijos en alguno de estos eventos familiares le obliga a mantener las formas y a relajarse cuando tiene delante a Shannon", explicó el mismo informante.

Otra de las razones que explican el rechazo frontal que ha desplegado ante los planes sentimentales de Marc Anthony tiene que ver con las "inevitables" comparaciones que ella misma establece en relación a su propia vida amorosa, ya que la felicidad de la que hace gala el intérprete estos días contrasta con las "dudas" que Jennifer albergaría todavía sobre su historia de amor con el joven bailarín Casper Smart , como revela el mismo confidente.