Nota: Jennifer Aniston confirma su boda para el año que viene

Tras dejar profundamente decepcionados a sus seguidores al haber pospuesto en varias ocasiones su boda con el actor Justin Theroux, la extrovertida Jennifer Aniston ha encontrado finalmente un hueco en su apretada agenda para fijar su esperado enlace matrimonial, que se celebrará tan pronto como finalice el rodaje de sus tres últimas películas. Decidida a hacer del año 2015 el mejor año sabático de su vida, la estrella planea centrarse exclusivamente en cultivar su amor por su prometido durante esos 12 meses.



"El único problema que me ha impedido cumplir con todos esos objetivos este año ha sido el exceso de trabajo, el hecho de haber encadenado varios rodajes en un período de escasos meses [las comedias románticas 'Cake', 'Miss you already' y la segunda parte de 'Horrible Bosses'], lo que no me ha dejado ni un minuto libre. He aprovechado este tiempo para encargar a una empresa la renovación de mi casa de Los Ángeles, así que me imagino que 2015 será el año en que todo esté listo para tomarme un descanso y sumergirme de lleno en la vida familiar junto a mi pareja, con quien me casaré en algún momento de ese año", reveló la protagonista de 'Friends' a la revista People.



Por el momento, Jennifer y Justin se mantienen la mayor parte de la semana separados debido a sus respectivas obligaciones en el mundo de la interpretación, una circunstancia que nunca ha sido del agrado de la simpática artista, pero que también le ha ayudado a exprimir al máximo aquellos escasos momentos que tienen para estar juntos y disfrutar de unas merecidas vacaciones.



"La verdad es que es un fastidio tener que estar siempre planificando con antelación para hacer algo tan sencillo como ver al hombre de tu vida, pero como yo trabajo aquí [Los Ángeles] y él lo hace en la costa este, pues no nos queda más remedio que poner al mal tiempo buena cara. Siempre que podemos organizamos una pequeña escapada para compensar todo el tiempo perdido, pero tan pronto como terminemos nuestros últimos proyectos, la situación cambiará por completo", aseguró.