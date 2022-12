Nota: Jay Z y Beyoncé acudirán al mundial de fútbol de Brasil

La cantante Beyoncé y su marido, el rapero Jay Z, tienen planeado viajar a Río de Janeiro, en Brasil, el próximo mes de julio para disfrutar del "ambiente de fiesta" que rodeará a la celebración del mundial de fútbol, pese a que no son seguidores de este deporte y desconocen cómo funciona la competición.



"A Jay y Beyoncé no les interesa realmente el fútbol. Pero les encanta la idea del ambiente festivo que se respirará en Río durante el torneo", explicó una fuente cercana a la pareja al periódico Daily Star.

De cara a su próximo viaje, Beyoncé y Jay Z quieren mejorar sus conocimientos sobre el deporte rey, para lo que han decidido recurrir a su amigo David Beckham, a quien han preguntado cuáles serán los mejores partidos a los que acudir.



"Los dos son amigos de David, y Jay le ha pedido consejo sobre qué partidos serán los mejores. Él es consciente de que no sabe nada de fútbol, pero tiene a David para explicarle qué enfrentamientos serán los más interesantes, incluso ha prometido conseguirles pases VIP para algunos de los días más importantes", añadió la misma fuente.



La pareja de estrellas no estará sola durante su estancia en la capital brasileña ya que ha decidido convertirlo en un viaje familiar al que les acompañará su hija de dos años Blue Ivy, porque la famosa cantante considera que será una experiencia inolvidable para los tres.



"Van a llevar a Blue Ivy con ellos, por lo que se tratará de una escapada aún más especial. Jay piensa que será un buen momento para pasar algo de tiempo en familia y Blue estará encantada con todo el colorido de Río de Janeiro y el ambiente festivo. Los dos están muy emocionados con el viaje, creen que acudir al mundial de fútbol es una oportunidad única en la vida. Se imaginan que será como el carnaval de Río pero multiplicado por cien", concluyó.