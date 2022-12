Nota: Gwyneth Paltrow avisó al colegio de sus hijos de su separación

La actriz Gwyneth Paltrow y su ya exmarido, el vocalista de Coldplay Chris Martin, comunicaron al colegio de sus hijos que habían decidido separarse una semana antes de hacer pública la noticia, para que el exclusivo centro educativo al que acuden los pequeños Apple (9) y Moses (7) en Los Ángeles pudiera tomar las medidas necesarias para evitar problemas ante la previsible llegada de periodistas y paparazzi.



Según publica el portal Entertainment Tonight, el cantante y la intérprete no se lo pensaron dos veces a la hora de avisar al personal docente de lo que podría ocurrir una vez se confirmara oficialmente la ruptura, todo un gesto de buena voluntad con el que la expareja se asegurará de proteger la intimidad de todos los alumnos de la reputada escuela.



En las semanas previas al anuncio del fin de su matrimonio, Chris Martin se habría instalado unos días en la ciudad de Londres haciendo uso del domicilio de su amigo y compañero de grupo Guy Berryman, un movimiento que se explica por su anhelado deseo de volver a su país natal y abandonar temporalmente Los Ángeles, donde residía con Gwyneth la mayor parte del año por expreso deseo de la actriz.



"Chris no era feliz viviendo en Los Ángeles, porque nunca le ha gustado el entorno de Hollywood. Desde que Gwyneth decidiera hacer de Los Ángeles su residencia principal, Chris se distanció del resto de la banda, y básicamente relegó su carrera musical a un plano secundario. Al principio, lo soportaba por todos los sacrificios que Gwyneth había hecho antes por él, en especial cuando tenía que irse de gira durante meses. Sin embargo, Chris acabó dándose cuenta de que Gwyneth ya no necesitaba vivir en Los Ángeles por temas de trabajo", explicó una fuente al portal RadarOnline.

En la actualidad, el artista británico planea dividir su tiempo entre el Reino Unido y Estados Unidos para poder aprovechar al máximo el tiempo que dedica tanto a su carrera musical como a sus adorados hijos, quienes permanecerán en Los Ángeles con su madre.



"El plan es que Gwyneth se quede en California con los niños. Chris se mudará a Londres para trabajar, sin ninguna duda, pero irá y vendrá constantemente para estar con los niños", añadió el mismo informante.