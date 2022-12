Nota: Enrique Iglesias descarta casarse con Anna Kournikova

Aunque la pareja formada por Enrique Iglesias y la extenista Anna Kournikova lleva más de 10 años de sólida relación sentimental -a pesar de los constantes rumores de separación -, el artista español insiste en que no necesita pasar por el altar con su chica para forjar con ella una placentera vida en común, por lo que pide a los medios de comunicación que dejen de presionarle para que se convierta en un hombre casado.



"Tengo que decir una vez más que, en principio, no tengo intención de casarme. Es que no entiendo por qué es tan importante para algunos periodistas. Cuando llevas tanto tiempo viviendo con la misma persona y compartiendo todo lo que tienes con ella, realmente no necesitas nada más para ser feliz. Contraer matrimonio no nos va a hacer más felices de lo que ya somos , y desde luego no va a hacer que nos queramos más", confesó el intérprete en el programa de televisión estadounidense CBS Sunday Morning, una entrevista que se emitirá íntegramente este domingo.



No obstante, el hijo de Julio Iglesias matiza sus declaraciones asegurando que no tiene "nada en contra" de la institución del matrimonio, ya que resulta una opción " válida y respetable " para aquellas parejas que necesiten celebrar su amor delante de todos sus seres queridos.



"No estoy en contra del matrimonio, para nada, simplemente no nos resulta atractivo ni a Anna ni a mí. Sobre este tema, los dos tenemos exactamente la misma posición ", apuntó en la misma conversación, poco antes de recordar cómo y cuándo cayó rendido a los pies de la exuberante deportista rusa.



"Fue una especie de conexión instantánea la que tuvimos cuando nos vimos por primera vez. La invitamos a participar en mi videoclip 'Escape' [2001], y en cuestión de segundos sentimos que había complicidad entre nosotros . En mi caso, sentí que era la chica más maravillosa del mundo en cuanto la miré a los ojos", se sinceró.



Por otro lado, el astro de la música no duda en ofrecer su propia versión sobre las muchas historias que, históricamente, han circulado sobre el tenso vínculo que mantendría con su padre, el emblemático Julio Iglesias.



"A decir verdad, no es que tengamos una relación estrecha. No nos vemos mucho y no hablamos precisamente todos los días por teléfono. Pero él sabe que me tiene aquí para lo que necesite y yo sé también que él siempre estará disponible para mí. Le quiero y le admiro muchísimo, porque es mi padre y porque es un gran referente musical", concluyó.

