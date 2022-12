Nota: El embarazo de Mila Kunis no fue un 'accidente'

La pareja formada por los actores Mila Kunis y Ashton Kutcher no solo decidieron hace dos meses que ya era hora de pasar por el altar , sino que desde el año pasado venían planificando todos los detalles de una primera paternidad que se hizo pública a principios de esta semana. De esta forma, el embarazo de la atractiva intérprete no ha supuesto una gran sorpresa en su círculo íntimo ni ha sido fruto de una situación imprevista para los dos enamorados.



"Los dos están más que preparados para ser padres. Llevaban más de un año hablando del tema y dispuestos a organizar sus agendas para poder dar el siguiente paso. Todo estaba planeado de antemano y es el resultado de una planificación detallada. El embarazo está lejos de ser accidental y, de hecho, están muy emocionados de que el niño ya venga en camino", reveló a la revista People una fuente de su entorno.



Pero meses antes de dar la bienvenida al nuevo miembro de su familia, Mila y Ashton formalizarán su idílica relación a través de una sencilla ceremonia que se celebrará a principios del próximo mes de abril , un evento que pondrá el broche de oro a casi dos años de intenso amor.

"Creo que optarán por lo más tradicional y se casarán antes de que nazca el bebé. Ashton quiere que su matrimonio sea tan perfecto como su relación", explicó la misma fuente.



Siguiendo la misma línea de discreción con la que han gestionado siempre su vida en común, los famosos artistas no sorprenderán a sus allegados con una ostentosa celebración nupcial como las que suelen ofrecer las grandes estrellas de Hollywood, ya que únicamente quieren intercambiar sus votos delante de un reducido grupo de familiares y amigos.



"Planean casarse en Los Ángeles durante el mes de abril. Solo quieren que su matrimonio esté amparado por la ley, por lo que están más que satisfechos con un simple evento en el registro civil. En concreto, Mila no quiere que el día genere expectación en la prensa, así que se conformarán con una agradable barbacoa en el jardín con sus seres más queridos. Ante todo, pretenden evitar cualquier tipo de extravagancia", aseguraba otra fuente al diario The Sun.



Ashton y Mila comenzaron su actual relación sentimental en 2012 -después de que el actor se separara de Demi Moore tras seis años de matrimonio- aunque antes habían forjado una sólida amistad durante la grabación de la serie de televisión 'Aquellos maravillosos 70', a finales de los años 90, un período que incluso les llevó a disfrutar de un breve idilio de juventud.