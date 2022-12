Nota: Conoce los embarazos 'secretos' de 2014

Aunque 2014 ha sido el año en que muchas actrices y cantantes decidieron aumentar sus familias, no cabe duda de que uno de los embarazos más comentados fue el de la actriz Eva Mendes por el empeño que tanto ella como su pareja Ryan Gosling pusieron en mantener a la futura mamá alejada de la atención mediática.

"No llegamos hasta el punto de preocuparnos pero desde el principio supimos que sería muy difícil para ella conservar su privacidad. Pensamos que esa sería nuestra primera oportunidad para protegerla así que tuve un embarazo muy agradable y calmado, fue maravilloso", explicaba Eva en el programa 'The Ellen DeGeneres Show' tras dar a luz a su hija Esmeralda el pasado mes de septiembre.

Otra celebridad que también prefirió vivir su primera experiencia en la maternidad de la manera más discreta posible fue Zoe Saldana , quien se negó a confirmar su embarazo incluso cuando su abultado vientre delataba su estado durante la promoción este verano de la cinta 'Guardianes de la galaxia'. Finalmente, la actriz dio a luz a sus gemelos -fruto de su matrimonio con Marco Perego- a mediados de este mes de diciembre, tras lo cual ha decidido tomarse un descanso a nivel profesional para disfrutar de sus bebés.

"Zoe y Marco están encantados. Zoe llevaba ya un tiempo preparada para el parto y los dos están encantados de poder conocer por fin a los gemelos. Es un sueño hecho realidad para ellos, están en las nubes. Han estado esperando este día los últimos nueve meses. Los dos quieren una gran familia, así que esto es solo el comienzo", aseguraba una fuente al periódico Daily Mirror.

La pareja formada por Mila Kunis y Ashton Kutcher también optaron por mantener a s u hija Wyatt Isabelle Kutcher en el más estricto anonimato, no compartiendo ninguna imagen de ella desde su nacimiento a finales de septiembre. Pero la rigidez con la que ambos se toman la futura privacidad de su pequeña parece no extenderse a otros aspectos de su educación, ya que Ashton no ha sufrido los típicos nervios de todo padre primerizo al estar convencido de que ya había aprendido todo lo necesario sobre el cuidado de un bebé antes de la llegada al mundo de Wyatt.

"Todo el mundo dice que cuando tienes un hijo, este no viene con un manual de usuario, pero eso no es del todo cierto porque Google es una especie de manual de instrucciones. Puedes hacer tantas búsquedas en internet como quieras, todo está ahí", comentaba divertido el actor en el programa de televisión 'The Talk'.

Una de las últimas estrellas en verse obligada a confirmar su próxima maternidad fue Keira Knightley , quien lo hizo a medidados del mes de diciembre a través de su portavoz, después de que los rumores sobre su embarazo coparan las primeras páginas de los medios británicos.

Y aunque aseguró que no realizará más declaraciones sobre la llegada de su primer hijo junto a su marido James Righton -con quien contrajo matrimonio en mayo de 2013-, en el pasado la actriz ya confirmó su intención de continuar con su carrera profesional incluso después de convertirse en madre.

"¿Si me gustaría ser madre y ama de casa? No. Pero por otra parte, al igual que cualquier hombre, deberías tener derecho a hacerlo si es lo que quieres", aseguraba el año pasado Keira a la revista Vogue.