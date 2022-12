Nota: Charlie Sheen quiere pagar menos dinero a sus hijas.

Teniendo en cuenta que el controvertido Charlie Sheen casi no ha podido ver a sus hijas Sam (10 años) y Lola (8) -fruto de su extinto matrimonio con la actriz Denise Richards- por cuestiones que escapan a su alcance, el popular intérprete no ha dudado en solicitar a un juzgado de Los Ángeles que le permita reducir el dinero que les paga mensualmente en concepto de manutención.



"A Charlie no le han dejado estar con sus hijas ni cinco minutos en los últimos meses, así que si se va a ver obligado a aceptar que ya no va a poder disfrutar de su compañía, no tiene ningún sentido para él seguir pagando 55 000 dólares todos los meses a su exmujer Denise Richards. Charlie cree que hay que dejar bien claras las reglas del juego", aseguró una fuente al portal Radar Online.



Mientras espera a que su actual prometida, la actriz porno Brett Rossi, finalice de una vez los trámites de su divorcio para que ambos puedan pasar por el altar cuanto antes, Charlie está dispuesto a aprovechar el tiempo obligando a Denise Richards a abandonar la lujosa mansión que - siendo parte de la compensación económica que recibió de la separación- ocupa actualmente con sus dos hijas .



"Charlie no se siente muy cómodo con esta decisión, pero está convencido de que no es justo que un padre tenga obligaciones con respecto a sus hijos, pero al mismo tiempo no pueda disfrutar del derecho a verles con regularidad", apuntó el mismo informante.