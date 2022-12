Nota: Charlie Sheen pide disculpas a Kim Kardashian por insultarla

El actor Charlie Sheen ha querido disculparse públicamente con Kim Kardashian después de acusarla de ser "un grano en la cara de la industria del entretenimiento" por negarse a firmar supuestamente un autógrafo a un fan de 6 años.

Publicidad

"Querida Kim, lo siento muchísimo. Estoy muy avergonzado por mi comportamiento. Estaba fastidiado por otra mi**da que no tenía nada que ver contigo. Había escuchado una historia sobre algo que me molestó mucho. Y escribí basura sobre ti que no te merecías, jamás. Soy un idiota tan a menudo como soy un genio. Ese día, claramente era lo primero. Un beso y un abrazo", escribió el intérprete en su cuenta de Twitter.

Las disculpas de Charlie se han producido apenas unas horas después de que se reafirmara en sus declaraciones sobre Kim, añadiendo que la mujer de Kanye West demostraba "cero gratitud, cero conocimiento y cero talento. Es un grano en la cara del entretenimiento".

El detonante de la ira del actor fue la actitud supuestamente altiva de la que habría hecho gala Kim cuando un jovencísimo fan se le acercó en un aparcamiento vacío para pedirle un autógrafo delante de un amigo de Charlie, quien más tarde le aseguró que Kim le había dicho con tono de disgusto a su asistente: "¡Por Dios! Ocúpate tú de esto".

"La asistente y esa basura se subieron en su coche, arrancaron y pasaron a toda leche al lado de ese pobre niño de 6 años sin ni siquiera mirarle", explicó Charlie en las redes sociales en su arranque de ira contra Kim.

Publicidad

Tras el encendido ataque del intérprete, una fuente cercana a la estrella de 'Keeping Up with the Kardashians' explicó al portal TMZ que Kim había negado los hechos asegurando: "Nunca digo que no a firmar autógrafos, especialmente si son para niños".