Nota: Cameron Diaz habla de sus escenas en bikini

La actriz Cameron Diaz (41) -que protagoniza junto a Leslie Mann y Kate Upton la película 'No hay dos sin tres'- rodó una escena en la que tiene que correr con un bikini puesto, algo que no fue fácil, ya que tuvo que asegurarse de que lo llevaba correctamente colocado antes de rodar la escena.

" Me aseguré de que todo estuviera bien puesto , ¡hubiera sido horrible si llegaba a moverse! Es uno de esos momentos en los que no quieres terminar con menos cosas de las que comenzaste", señaló a la revista HELLO!

Aunque en la película muestra su físico , la estrella estadounidense asegura que no hizo más entrenamiento que el que suele realizar para mantenerse en forma.

" No hice ningún entrenamiento específico para esta película , solo mi rutina habitual de ejercicios, estaba un poco relajada. Mi bienestar es mi prioridad, por lo que no era cuestión de prepararme para una escena en bikini", añadió.

Bang Showbiz.