Nota: Brad Pitt y Angelina Jolie no pierden ni un instante para estar con sus hijos

A pesar de estar inmersos en las maratonianas jornadas de trabajo que les impone el rodaje de su nueva película 'By the Sea' , Brad Pitt y Angelina Jolie no pierden oportunidad de pasar tiempo con sus hijos y disfrutar al máximo de la compañía de los pequeños, Maddox, Pax, Zahara, Shiloh y los gemelos Vivienne y Knox. Por ello, la afamada pareja, que contrajo matrimonio el mes pasado, pasó una divertida tarde jugando a los bolos juntos a su prole en Malta, donde se encuentran desplazados temporalmente debido a su proyecto cinematográfico.

"Estaban todos los niños, y tres escoltas. Pasaron unas dos horas en la bolera. Todos estaban muy contentos y los niños no paraban de jugar y bromear los unos con los otros", reveló una fuente al portal E! News.

Tras la entretenida salida familiar, la exitosa actriz visitó un barco de la Marina maltesa, dando una grata sorpresa a los marineros, algunos oficiales del gobierno y otros miembros de la tripulación.

"Fue muy amable y educada. Escuchaba lo que todo el mundo tenía que decir y estaba muy interesada... Angelina estaba impresionante, como siempre, vestía muy simple, pero con clase. Siempre feliz y radiante. Se le veía realmente bien", apuntó otra fuente.

Durante su estancia en la isla mediterránea, la familia ha alquilado un asombroso conjunto de seis villas para asegurar la máxima protección a su privacidad y llevar una vida lo más tranquila posible, aunque su presencia no habría sentado demasiado bien a los vecinos de la localidad.

"Además de haber alquilado dos casas de vacaciones donde alojan a todo el clan, también han alquilado las cuatro casas que las rodean, para tener más privacidad. Los vecinos creen que han alterado la zona por lo que están bastante enfadados, creen que su presencia altera el ambiente", revelaba una fuente recientemente al periódico Sunday Mirror.