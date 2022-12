Nota: Brad Pitt quiere que Kings of Leon actúe en su boda

El actor estadounidense Brad Pitt planea casarse en los próximos meses con Angelina Jolie, por lo que no deja de buscar ideas para organizar el enlace perfecto . Entre estas ideas, y en lo meramente musical, parece despuntar la predilección por contar con el grupo Kings of Leon para poner ritmo al gran día.



Sin embargo, la banda de rock formada por los hermanos Caleb, Jared y Nathan Followill y su primo Matthew Followill, tiene cerrados ya numerosos conciertos para este verano por lo que será difícil encontrar la fecha oportuna. Pero pese a ello, Brad Pitt no pierde la esperanza. Así de claro lo dejó al encontrarse recientemente con la banda en Los Ángeles, donde el grupo había ofrecido una actuación.



"Brad coincidió de fiesta con los Kings Of Leon la semana pasada. Pasó la mayor parte de la noche hablando con Caleb y le preguntó por la posibilidad de tocar en su boda. Sucederá si consiguen encontrar fecha", contó una fuente al periódico The Sun.



Brad y Angelina llevan tratando de organizar la ceremonia en su casa del sur de Francia durante los tres últimos veranos pero sus otras obligaciones han hecho que su deseo se tuviera que posponer una y otra vez.



"Han esperado mucho tiempo pero por fin va a suceder", añadió otro informante.