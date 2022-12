Nota: ¡Atención! Prometido de Sofía Vergara no piensa en la boda

El controvertido empresario Nick Loeb, pareja de la actriz colombiana Sofía Vergara , no parece demasiado emocionado ante la idea de pasar por el altar con la intérprete mejor pagada de la televisión, ya que en una entrevista reciente no dudó en desterrar por completo sus impresiones sobre su esperado enlace para promocionar con entusiasmo su nueva línea de sabrosos condimentos.

"Ahora mismo no tengo nada de eso en mente, los dos estamos trabajando demasiado como para distraernos con otros asuntos. Lo que sí puedo decir es que estoy muy contento con los resultados que está dando 'Pickle Crunch' [un preparado a base de pepinillos fritos para aderezar hamburguesas y perritos calientes]. Hace solo unos meses que se puso a la venta y ya está siendo todo un éxito", aseguró el estadounidense al diario New York Daily News.

Además de haber protagonizado algún que otro altercado en plena escena nocturna -como la pelea en la que se vio envuelto en la Nochevieja de 2012 y que dejó profundamente decepcionada a la artista-, Nick Loeb ha tenido que enfrentarse a todo tipo de acusaciones sobre su supuesta adicción a la cocaína y al sexo, especulaciones que habrían causado cierto nerviosismo en el entorno de Sofía antes de que ambos anunciaran su compromiso matrimonial.

Sin embargo, el acaudalado emprendedor no ha dejado de esforzarse en los últimos meses por ofrecer una imagen radicalmente diferente: la de hombre atento y cariñoso que siempre conquista a su pareja en la intimidad de su cocina. Por eso no resulta extraño que ahora se jacte de ser el encargado de cocinar constantemente las recetas más saludables y sabrosas que demanda Sofía .

"Suelo cocinar para ella siempre que me lo pide, por lo menos dos o tres veces por semana. No me importa adaptarme a sus deseos o a la dieta que esté siguiendo en ese momento. Casi siempre quiere que le prepare algo sano y que no tenga demasiadas calorías. Algunos de sus productos preferidos son la pasta, las ensaladas y los huevos cocidos. Come de todo", explicó al mismo medio.

Aunque la relación entre Sofía Vergara y Nick Loeb ha sido cuestionada en innumerables ocasiones por culpa de los enfrentamientos verbales que habrían mantenido en los últimos tiempos, lo cierto es que la pareja demostró durante unas recientes vacaciones en Miami que su vínculo sentimental se encuentra en perfecto estado. A pesar de que fueron captados por los fotógrafos en el aeropuerto de la ciudad protagonizando una acalorada discusión, posteriormente ambos se dejaron ver sonrientes y de la mano paseando por las idílicas playas de Florida.

