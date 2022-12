Nota: Así pidió Joe Manganiello matrimonio a Sofía Vergara

A la hora de organizar la logística necesaria para proponer matrimonio a una mujer tan deseada como Sofía Vergara su futuro marido, Joe Manganiello, tenía claro que nada podía resultar más efectivo para conseguir arrancarle a la colombiana un "sí, quiero" que ofrecerle un impresionante anillo con un diamante de 12 quilates valorado en 800.000 dólares y una selección de sus postres favoritos, según ha revelado el portal Extra.

Publicidad

Además, el actor quiso asegurarse de que tan emotivo momento quedara en la más estricta intimidad planteándole la gran pregunta en una suite con vistas al mar del St. Regis Princeville Resort en Kauai, Hawái, en lugar de en uno de los impresionantes escenarios que ofrecen los jardines del complejo.

"Definitivamente Joe planeó de antemano todo y contactó con el hotel con semanas de antelación para discutir ciertos detalles de lo que quería hacer. No quería proponerle matrimonio en un lugar público, incluso aunque en el hotel hubiera algunos sitios preciosos con vistas espectaculares que son famosos precisamente porque la gente se declara en ellos", explicó una fuente a People.

La minuciosa planificación de Joe finalmente dio sus frutos cuando Sofía -madre de Manolo (22) junto a su exmarido Joe González- aceptó pasar por el altar con él en lo que será su segundo matrimonio, una decisión en la que puede que haya influido el hecho de que su ya prometido explotara su famosa "adicción" a las tartas a la hora de proponerle matrimonio.

"Soy adicta a las tartas. Las tengo en casa y también llevo alguna cuando viajo. Incluso probé la tarta sin gluten. No me gustó, pero aun así me la comí. Si estoy triste, como tarta. Si estoy feliz, también como tarta", explicaba divertida la propia Sofía en el programa televisivo 'Live! With Kelly and Michael'.