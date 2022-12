Nota: A Salma Hayek no la reconocen en el aeropuerto

La actriz mexicana Salma Hayek llegó este jueves al aeropuerto de Los Ángeles con las prisas propias de una estrella de cine que quiere sortear a los paparazzi con la mayor rapidez posible, pero sus intentos por pasar desapercibida no le dieron buenos resultados cuando, de repente, uno de los agentes que vigilan la puerta de embarque de la terminal le pidió que permaneciera parada unos minutos.



Como publica el portal de noticias Just Jared, a la famosa intérprete no le sirvió de nada tener en sus manos el pasaporte y los tiquetes de avión para atravesar cuanto antes el arco de seguridad, ya que el citado oficial no consiguió reconocerla adecuadamente al tener las gafas de sol puestas y, por tanto, le solicitó que se las quitara y le mirara fijamente a los ojos mientras comprobaba que su rostro se correspondía con el del documento de viaje.



Como aseguran los testigos de tan curiosa escena, la popular actriz no se esforzó demasiado a la hora de disimular las molestias que tales requerimientos le estaban causando y no dudó en asegurar a su interlocutor que nadie estaba tratando de suplantar la identidad de Salma Hayek . En cuestión de dos minutos, el pequeño problema estaba ya solucionado y la diva pudo entonces retomar su camino en dirección a la puerta de embarque.



El caos que se formó en torno a la actriz durante sus breves minutos en el aeropuerto de la ciudad californiana se debe, entre otras cosas, a las novedades que han ido surgiendo en relación al dramático accidente de tráfico en el que se vio envuelto su hermano Sami, quien sufrió varias heridas de gravedad al chocarse frontalmente contra otro vehículo en pleno Sunset Boulevard (Los Ángeles), mientras que su copiloto, el premiado artista Ian Cuttler Sala, falleció en el acto.



Buena parte de los periodistas reunidos en la terminal trataron de extraer de Salma sus impresiones sobre los últimos datos facilitados por la fiscalía del condado de Los Ángeles, institución que recientemente confirmaba que Sami Hayek no había sido detenido por el papel jugado en el siniestro -la hipótesis principal apunta a que el otro conductor circulaba en sentido contrario- y que no se habían encontrado restos de alcohol o estupefacientes en su organismo.