Noel Gallagher se enfrenta un personal aeroportuario

Al ex componente de Oasis Noel Gallagher y a su mujer Sara MacDonald les llevó este lunes 20 minutos ceder a los requerimientos de los empleados de British Airways en el aeropuerto de Heathrow, quienes les solicitaban pagar un cargo extra de 65 libras (102 dólares/92 euros) por exceso de equipaje.

"Noel y su mujer discutieron acaloradamente con el personal de la mesa de embarque de BA, donde les obligaron a pagar un recargo por exceso de equipaje. Claramente no era el comienzo de vacaciones que ellos deseaban. Tras 20 minutos cedieron a regañadientes. Por si no fuera suficiente, tuvieron problemas para pasar el control de seguridad, ya que el personal terminó registrando los zapatos de los niños, dejando a ambos padres con más necesidad de vacaciones que nunca", explica una fuente al Daily Mirror.

Solventado el incidente, el cantante embarcó con dirección al sur de Francia acompañado de su mujer y sus hijos Donovan (7) y Sonny (4).

Noel ya había declarado previamente cómo está dispuesto a dar a su hijos -también tiene una hija, Anaïs, de una relación previa- todo lo que él no había tenido de niño.

"Yo no quiero que sean niños desaliñados de viviendas sociales. No quiero que sean como yo. Solo porque no tuve dinero hasta que cumplí los 26, no voy a negarles el ir a un colegio privado, a tener vacaciones, coches y todo ese tipo de cosas", explicaba recientemente el cantante en la misma publicación.

Por: Bang Showbiz