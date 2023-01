Noel Gallagher rechazó actuar en la boda del batería de Metallica

El batería de Metallica Lars Ulrich es tan fan de la banda Oasis que le pidió al artista Noel Gallagher -quien formó parte del grupo junto a su hermano Liam Gallagher hasta 2009- si podía cantar en su boda con la modelo Jessica Miller, una propuesta que el polémico cantante declinó.

"Lars es genial. Es gran fan de Oasis. Y es amigo mío. El primera autógrafo que firmé en Estados Unidos fue para Lars. Ni siquiera sabía que era él. Me dijo: '¿Puedes dedicárselo a Lars Ulrich?' y ni siquiera le estaba mirando. Le dije: '¿Para quién? ¿Para el batería de Metallica?'. Y me contestó: 'Sí'. Y me fijé y ahí estaba. Me quedé como: 'Madre mía'. Quiero a Lars. Hablo con él bastante a menudo. Me pidió que actuara en su boda. Rechacé su oferta, eso fue algo raro. Pero Lars es un buen tío", contó Noel en Absolute Radio.

Lars admira el talento como compositor de Noel, ya que su música se convirtió en "la banda sonora" de su vida.

"Oasis ha sido la banda sonora de mi vida durante los últimos veinte años en este maravilloso planeta. Tengo historias e imágenes en mi mente que concuerdan con todo, desde el primer momento en que escuché ciertas canciones y leí ciertos artículos hasta cuando supe acerca de las polémicas y fiestas de la banda", explicaba tiempo atrás Lars a The Guardian.