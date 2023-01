Noel Gallagher no verá a su hermano Liam en Navidad

Los hermanos Noel y Liam Gallagher llegaron a los corazones y oídos de millones de personas con su banda de rock Oasis, pero desde que el guitarrista dejara el grupo en agosto de 2009, los músicos han mantenido una relación tormentosa. Actualmente Noel y Liam se hablan pero aún queda lejos el día en que pasen las navidades juntos.

"No [nos veremos en estas fiestas]. A la gente le cuesta entender que el hecho de tener una relación de trabajo durante 20 años con alguien tan cercano es realmente difícil. Hay muchos problemas que han ido surgiendo. Pero no tengo duda de que, algún día, las cosas volverán a estar bien", contó a BBC Radio 2.

Desde que Oasis se separó, Noel se reencontró con el éxito con su proyecto Noel Gallagher's High Flying Birds, mientras que Liam y los otros componentes de la banda original formaron Beady Eye, que se disolvió en octubre de 2014. Y a pesar de los constantes rumores de que Oasis podría volver a juntarse, Noel insiste en que las posibilidades de que eso pase son menores de un 1%.

"La noche en la que dejé Oasis fue horrible. Sabía que sería una decisión que me perseguiría, y no hay día en el que no lea algo sobre nosotros volviendo a juntarnos, así que sabía dónde me metía. Definitivamente fue la decisión correcta. Lo que Oasis tenía en mente para el futuro era hacer giras más grandes y generar más dinero, lo cual es genial. No planeaba trabajar en solitario, pero aquello era tal desastre que fui más feliz haciendo eso".