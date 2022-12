"No tengo nada en contra del matrimonio": Enrique Iglesias

Aunque el cantante Enrique Iglesias asegura no tener nada contra la institución del matrimonio como tal, por el momento no tiene planes de pasar por el altar con su pareja, la extenista Anna Kournikova, junto a quien tampoco se plantea formar una familia.

Publicidad

"No tengo nada en contra del matrimonio, en absoluto. Es solo que así siento que estamos bien, nos lo pasamos genial, y lo de los bebés no depende de mí. No, bueno, sí que depende de mí, al menos un poco. O eso esperaría yo... Pero ya me entiendes", explicó al suplemento Viva del periódico costarricense La Nación.

A estas alturas de su carrera, Enrique ya se ha acostumbrado a los rumores constantes en torno a su vida privada y, especialmente, a la tensa relación marcada por la rivalidad que mantendría con su padre, el legendario Julio Iglesias. A este respecto, la estrella del pop ha querido desmentir las informaciones que durante las últimas semanas apuntaban a que ambos actuarían juntos en el concierto que Julio ofrecerá el próximo mes de mayo en Lisboa, Portugal, asegurando eso sí, que para él sería todo un honor cantar junto a su famoso padre.

"La gente siempre está inventando historias. No es cierto que vaya a actuar junto a él. Yo admiro mucho a mi padre. Para mí es un ejemplo. Me encantaría cantar con él, claro que sí, pero si no se ha dado es porque no ha sido el momento. Pero yo estaría encantado. Él es un ídolo para mí, sería un honor que me permitiese cantar con él. Es un genio haciendo música y tiene todo mi respeto y admiración, igual que mucha gente", matizó.

Fuente: Bang Showbiz