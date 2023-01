¡No se separa! Chris Hemsworth habla sobre los problemas de su matrimonio

Dejando de lado los rumores falsos que circularon por la prensa australiana hace unos meses en relación con una supuesta separación inminente entre Chris Hemsworth y Elsa Pataky -una teoría que no tardaron en echar por tierra sus propios protagonistas-, lo cierto es que el protagonista de la saga 'Thor' no ha tenido reparo alguno en reconocer ahora que su matrimonio con la intérprete madrileña no ha sido precisamente un camino de rosas, ya que en muchas ocasiones sus respectivos compromisos profesionales han supuesto una pesada carga adicional que les ha impedido cultivar su estrecho vínculo tanto como les hubiera gustado.

"Mi mujer y yo nos enamoramos, tuvimos hijos, y después estuvimos un par de años en el que casi no nos veíamos, y después nos volvimos a enamorar. En términos de trabajo, Elsa ha tenido que renunciar a muchas más oportunidades que yo. A ella le gustaría que bajara un poco el ritmo para estar más tiempo en casa con los niños, y a mí me encantaría, por supuesto. Pero también siento que estoy en un momento crucial de mi carrera. O me aseguro la longevidad en esta industria, o acabaré desapareciendo", se ha sincerado en conversación con la revista GQ.

Tras admitir abiertamente que sus siete años de matrimonio no han estado exentos de obstáculos y desavenencias esporádicas, el ídolo del cine de acción ha querido poner de manifiesto también que, pese a los escasos momentos de intimidad de los que disfrutan, los dos intérpretes han forjado un vínculo sentimental inquebrantable que se ve reforzado a diario gracias a la energía que les insuflan sus hijos, India Rose (5) y los gemelos Sasha y Tristan (3).

"Una vez que tienes hijos, cada instinto y cada minuto de tu tiempo va dirigido a ellos. Cuando acaba el día, casi no nos queda nada que podamos darnos el uno al otro. Así que lo que hago yo es asegurarme de que salimos a cenar o tenemos una cita, aunque solo sea cuando hay luna llena. Porque en el caso contrario, al final acabas sucumbiendo al cansancio y lo único que quieres es meterte en la cama", ha explicado en la misma entrevista.

Las declaraciones del astro de Hollywood dejan entrever de algún modo que, al menos por ahora, no tiene intención de ceder en su empeño de sacar el máximo rendimiento a su prolífica carrera interpretativa. Sin embargo, al menos Chris se está planteando empezar a escribir poemas románticos para Elsa con el fin de compensarle por sus largas ausencias.

"No lo hago, pero creo que debería, sí. No hay ningún tipo de sequía en lo que a mis sentimientos hacia ella se refiere, puedo decirle cuantísimo la quiero y rellenar folios. Lo que me costaría expresar con palabras es el cómo y el por qué la quiero tanto", ha manifestado.

Por: Bang Showbiz